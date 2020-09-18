بزي: لا يجوز لأحد أن يحظر أي طائفة والله يعين الرئيس المكلف من رؤساء الظل

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي بزي “نحن في نظام طائفي، وطالما أننا نعيش في هذا النظام فلا يجوز لأحد أن يحظر أي طائفة من الطوائف أو يحجرها”.

وتابع بزي الجمعة “من قال إنه لا يحق لنا الحصول على المالية؟ فلنذهب الى الدولة المدنية بلا مداورة”، وأضاف “نحن لم نقدم أي أسماء إلى الرئيس المكلف، والمطبخ الذي درس السير الذاتية لم يتحدث معنا”.

وأشار بزي إلى أن “ملف وزارة هو موقف طائفة بكاملها”، وقال “لدينا عتب على كل الطاقم الذي يتعاطى بسياسة الاقصاء والحظر والحجر، فلا أحد يفرض علينا ممثلينا في الوزارة طالما الدستور يضمن لنا الحق بتمثيل طائفة”، وختم “الله يعين الرئيس المكلف من رؤساء الظل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام