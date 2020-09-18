الجهاد الاسلامي: الاحتلال الاسرائيلي لا يميز في جرائمه بين فلسطيني وآخر

اعتبر القيادي بحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خضر عدنان أن “استشهاد طبيب الأسنان نضال جبارين إثر إصابته بسكتة قلبية بعد إلقاء جنود الاحتلال قنبلة صوت بجانبه، هو جريمة جديدة تضاف لسجل العدو الدموي بحق شعبنا”.

وقال عدنان الجمعة في تصريح له تعقيبا على استشهاد الطبيب إن “الاحتلال لا يميز في جرائمه بين فلسطيني وآخر”، ودعا “الجسم الطبي الفلسطيني للتحرك غضبا في وجه الإحتلال لجريمته بحق الطبيب جبارين”، وطالب “نقابات الأطباء الحرة في العالم للغضب لروح زميلهم الطبيب الشهيد جبارين”.

ولفت عدنان الى أن “حاجز برطعة الاحتلالي هو حاجز للموت كما كل حواجز الاحتلال بالقدس والضفة المحتلة”.

استشهد طبيب الاسنان الفلسطيني نضال جبارين بعد قيام جنود العدو الصهيوني بإطلاق قنبلة صوتية نحوه، مما أدى لاصابته بسكتة قلبية نقل على اثرها الى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده.

المصدر: فلسطين اليوم