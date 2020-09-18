شركة النفط اليمنية: قوى العدوان تحتجز أكثر من 409 آلاف طن من المشتقات النفطية

أكدت شركة النفط اليمنية أن “قوى العدوان تحتجز 15 سفينة نفطية تحمل 409 آلاف و55 طناً من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها أكثر من خمسة أشهر”، وأوضحت أن “هناك ست من سفن الوقود تصل فترات احتجازها إلى مايزيد على 5 أشهر فيما بلغت فترة احتجاز أربع سفن أخرى أكثر من أربعة أشهر”.

ولفتت الشركة الجمعة إلى أن “كميات المشتقات النفطية التي يتم توزيعها على الجهات الخدمية ذات الأولوية والمحطات العاملة في أمانة العاصمة والمحافظات هي من الكميات المحدودة التي تم ضبطها من قبل الأجهزة المختصة بمكافحة التهريب”، وأكدت أن “الشركة تقوم بفحص ومعالجة الكميات المضبوطة وبيعها بالسعر الرسمي وتوزيعها وفقاً للضوابط المحددة في خطة الطوارئ”.

المصدر: موقع انصار الله