الرئيس عون: لبنان يحتاج لدعم المجتمع الدولي لتخطي الظروف الطارئة التي يمر بها

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “لبنان يحتاج بشكل كبير للمزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة التي يمر بها”، وتابع ان ذلك يكون “من خلال عمل موجه وتعاون وثيق في ما بينها ومع الجهات الحكومية، وبرمجة المساعدات الانسانية لتأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والدفع باتجاه تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لمعالجة مشاكل الحاضر والاستعداد لمتطلبات المستقبل”.

كلام الرئيس عون جاء خلال إلقائه كلمة لبنان عبر الفيديو الجمعة امام المؤتمر الدولي الثامن للتنمية المستدامة الذي دعا اليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على مستوى رؤساء الدول وقادتها، لبحث السبل الكفيلة بتخطي تداعيات ونتائج وباء كورونا، وتحقيق الأهداف الموضوعة للتنمية المستدامة خلال هذا العقد من الزمن.

واذ توجه الرئيس عون بالشكر للدول التي هبت لمساعدة لبنان، شدد على “وجوب إيصال المساعدات الى مستحقيها وإصلاح المنازل المتضررة وإعادة اعمار المرفأ”.

واكد الرئيس عون ان “لبنان يجدد التزامه بالعمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة بحلول العام 2030، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، حتى نصل جميعا إلى عالم أفضل لنا وللأجيال المقبلة”ولفت الرئيس عون الى ان “لبنان تعرض لهزات متلاحقة، من ازمة النزوح السوري الى وباء كورونا وفاجعة الانفجار في مرفأ بيروت، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام