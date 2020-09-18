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September 18 2020 - 17:02

#جمعة_غضب_القدس في البحرين وتواصل التظاهرات الشعبية ضد التطبيع مع العدو

منذ 9 mins 18 September، 2020
البحرين
البحرين - عربي وإقليمي

لليوم السابع تتواصل في البحرين التظاهرات الشعبية المنددة بتوقيع كلّ من البحرين والامارات على اتفاقياتِ التطبيعِ مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.
وخرجت تظاهرات حاشدة في يوم الغضب للقدس تحت عنوان #جمعة_غضب_القدس جابت شوارع بلدتي #أبوصيبع و #الشاخورة غضباً لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وخرجت تظاهرةٌ شعبيةٌ في قرية سار البحرينية غربي المنامة احتجاجاً على التطبيع مع العدو الصهيوني.
وحمل المشاركون في التظاهرة لافتاتٍ منددةً بتطبيع ِ بعضِ دولِ الخليج مع الكيان الصهيوني إضافةً إلى أعلامِ فلسطينَ ومرددينَ شعارات “الموت لإسرائيل”.

جاء ذلك وسط استنفار وانتشار واسع لعناصر الامن في بلدات ومناطق #البحرين للحد من الحراك الثوريّ الرافض لجريمة التطبيع.

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المصدر: قناة المنار + تويتر

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