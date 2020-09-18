كم يحتاج الدماغ من الوقت لحفظ الكلمات الجديدة؟

حدد علماء روس من معهد ” سكولتيك” للعلوم والتكنولوجيا، الوقت الذي يستغرقه الدماغ البشري في حفظ الكلمات الجديدة.

وأجرى العلماء تجربة شارك فيها ثمانية متطوعين. طُلب منهم حفظ ثماني كلمات جديدة، كان نصفها متشابهًا في معاني الكلمات، أما باقي الكلمات لم تكن تمتلك أي معنى.

وقام العلماء بتتبع كيفية تغير نشاط الدماغ أثناء حفظ الكلمات، واتضح أن الروابط في الدماغ اللازمة للحفظ تظهر في غضون ساعة إلى ساعتين.

ووفقا للعلماء، فإنه كان يعتقد سابقا أن الوقت الذي يحتاجه الدماغ لحفظ الكلمات الجديدة يمكن أن يصل إلى يوم واحد، وفق مجلة ” Frontiers in Neuroscience”.

وأشار العلماء إلى أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد في تشخيص تشوهات الكلام وتطوير طرق تدريس جديدة.

المصدر: سبوتنيك