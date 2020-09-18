مستشفى بشري الحكومي: 6 حالات جديدة بوباء كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 17:00

مستشفى بشري الحكومي: 6 حالات جديدة بوباء كورونا

منذ 1 ساعة 18 September، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

علنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان لها الجمعة عن “6 حالات جديدة اليوم بوباء كورونا في بشري منها حالة واحدة من أهل المدينة وخمس حالات لعائلة من الجنسية السورية”.

واكدت الادارة انه “يتم متابعة كل المخالطين من اللجنة المشتركة بين مستشفى بشري الحكومي وبلدية بشري ومندوبي وزارة الصحة العامة في القضاء”، مشيرة الى ان “جزءا من كلفة فحوصات المخالطين ستغطيها مؤسسة حبيب كيروز والجزء الآخر سيكون عبر مركز الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة”.

واشارت الادارة إلى أن “جميع الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا خلال شهر آب 2020 قد شفيت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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