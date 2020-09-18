235 من علماء البحرين يعلنون رفضهم للتطبيع ويؤكدون وقفوهم مع الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2020 - 15:30

235 من علماء البحرين يعلنون رفضهم للتطبيع ويؤكدون وقفوهم مع الشعب الفلسطيني

منذ 8 mins 18 September، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة