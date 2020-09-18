الامن العام: فتح مركزي المصنع والعبودية أمام اللبنانيين في 22 و24 من الشهر الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 15:30

الامن العام: فتح مركزي المصنع والعبودية أمام اللبنانيين في 22 و24 من الشهر الحالي

منذ 15 mins 18 September، 2020
الامن العام
لبنان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها الجمعة عن مواعيد لفتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين، بهدف عودة اللبنانيين من الخارج، في إطار الاجراءات لمواجهة وباء كورونا.

وقال البيان إنه “استنادا الى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 22/09/2020 و24/09/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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