شركة معمار: نحن شركة لبنانية نعمل وفق القوانين ووطننا يعاني من ظلم الادارة الاميركية وفسادها

قالت شركة معمار للهندسة والإنماء في لبنان في بيان لها الجمعة “يهمنا أن نوضح للرأي العام اللبناني، أننا شركة هندسية لبنانية مرخصة منذ العام 1988 ومصنفة وفقا للقوانين مرعية الإجراء”.

واضاف البيان “معمار شركة تعمل في مجال المقاولات في القطاعين العام والخاص وتلتزم المشاريع وفقا للمناقصات والآليات المعتمدة وبكل شفافية وقد حرصت على ان تنجز مشاريعها وفقا لأعلى المعايير الهندسية والإدارية، بما تختزنه من خبرات فريق عملها اللبناني المؤلف من عشرات المهندسين والإداريين، وذلك خلافا لما أوردته الإدارة الأميركية، والتي لا يزال وطننا لبنان يعاني من اثار إعتداءاتها وظلمها وفسادها”.

واكدت الشركة الإستمرار في جهودها لعشرات السنين المقبلة، كما عملت في الأعوام الإثنين والثلاثين الماضية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام