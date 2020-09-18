شركة “ارش” استغربت قيام الادارة الاميركية باتهامها بالفساد

استغربت إدارة شركة “ارش كونسلتينغ” اللبنانية في بيان لها الجمعة قيام الادارة الاميركية باتهام الشركة بالفساد.

وقال البيان إن “إدارة شركة ارش كونسلتينغ يهمها ان تبين للرأي العام اللبناني انها شركة هندسية للدراسات والاستشارات قام بتأسيسها وترخيصها نخبة من المهندسين والاداريين اللبنانيين، كما تم تصنيفها ضمن شركات الدروس الوطنية لدى العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية”.

ولفت البيان الى ان الشركة “تتعاون مع الوزارات والبلديات والقطاع الخاص بموجب آليات التلزيم القانونية المعتمدة والمناقصات، وسجلها حافل بالمشاريع المدروسة على امتداد الوطن”.

واضاف البيان “تستغرب الشركة قيام الادارة الاميركية باتهام الشركة بالفساد وتأمين اثراء لبعض الافراد على حساب الشعب اللبناني، فيما يعلم الجميع ان شركات الدروس تستمر بصعوبة في مواجهة الاوضاع الاقتصادية المتراجعة، والتي سببتها هذه الادارة الاميركية بموجب سياسة العقوبات والحصار الجائر التي تفرضها على لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام