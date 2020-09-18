تسجيل 144 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 114 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 23 الفا و952 شخصا، مضيفة أن 28 محافظة إيران تصنف ضمن المناطق الحمراء أو الصفراء من حيث عدد الإصابات بالفيروس في البلاد. واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي الجمعة، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3049 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة 416 الفا و198 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 355 الفا و505 أشخاص لغاية الآن.

وأشارت الى أن 1,593 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات. ولفتت الى أن 3,869 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة. كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 3 ملايين و691 الفا و399 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

المصدر: ارنا