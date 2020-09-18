حركة “المرابطون” عزت بعطوي: لوضع حد لاطلاق النار العشوائي

تقدم مجلس محافظة بيروت في “حركة الناصريين المستقلين – المرابطون” في بيان الجمعة “بالتعازي من اهل الشهيد محمد عطوي ورفاقه وجمهوره في مختلف الاندية الرياضية، راجيا من الله ان “يتغمده بواسع الرحمة والغفران والصبر لاهله على هذه المصيبة”.

وطالب المجلس “الاجهزة الامنية والقضائية تحديد مصدر اطلاق النار العشوائي وتوقيف الجناة وملاحقتهم قضائيا وانزال فيهم اقصى العقوبات نظرا لفعلهم الجرمي في قتل الشهيد الكابتن محمد عطوي”، وشدد على “ضرورة وضع حد وبشكل نهائي لاطلاق النار العشوائي في مختلف المناسبات في المدن والقرى الذي يرعب الناس ويصيب البعض يودي بحياتهم بارخص الاثمان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام