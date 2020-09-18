أردوغان: أكدنا للجانب الأوروبي وجوب أن يكون هناك لقاء مع اليونان بلا شروط والعودة للحوار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 15:30

أردوغان: أكدنا للجانب الأوروبي وجوب أن يكون هناك لقاء مع اليونان بلا شروط والعودة للحوار

منذ 2 ساعة 18 September، 2020
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