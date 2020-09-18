فاكهة لتقوية الجهاز العصبي

أعلنت ناتاليا بوغاتشيوفا، اختصاصية التغذية الروسية أن التناول المنتظم للموز باعتدال له تأثير إيجابي على عمل القلب ويقوي الجهاز العصبي.

وأشارت إلى أن الموز يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس. هناك حاجة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم لعمل القلب بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أنهما يشاركان في تنظيم ضغط الدم. يساعد النحاس في تخليق الهيموغلوبين والكولاجين، ويؤثر أيضًا على إزالة السموم من المواد الضارة. المنغنيز، مهم لاستقلاب الطاقة.

يحتوي الموز أيضًا على كمية كبيرة من فيتامين ب 6 – البيريدوكسين.

وأوضحت بوغاتشيوفا في مقابلة مع وكالة أنباء موسكو أن “هذا الفيتامين مهم لصحة الجهاز العصبي وتكوين الدم والحماية المضادة للأكسدة”.

نصحت خبيرة التغذية بتناول الموز غير الناضج قليلاً – فهو غني بالنشا المقاوم والبكتين والألياف، ومفيد للحفاظ على صحة الأمعاء، وكذلك لتصلب الشرايين والسكري. لكن في الوقت نفسه، حثت على الالتزام بالاعتدال في تناول هذه الفاكهة – فمحتواها من السعرات الحرارية ليس مرتفعًا جدًا، ولا يوجد عمليًا أي بروتين أو دهون فيها، ولكن الكربوهيدرات نحو 40 غرامًا. يحتوي الموز الأصفر على فركتوز وجلوكوز أكثر، ويقلل الشعور بالجوع. يمكن للأشخاص الذين لديهم نمط حياة غير نشط ويعانون من زيادة الوزن تناول موزة واحدة في اليوم مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع دون الإضرار بالجسم، والرياضيين 2-3 موزات في اليوم.

المصدر: سبوتنيك