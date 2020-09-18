وزير الصحة بحث وممثلة اليونيسيف بدعم طلب لبنان للانضمام لـ”التحالف العالمي للقاحات” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 13:58

وزير الصحة بحث وممثلة اليونيسيف بدعم طلب لبنان للانضمام لـ”التحالف العالمي للقاحات”

منذ 11 mins 18 September، 2020
حمد حسن
لبنان

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن في مكتبه في الوزارة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في لبنان (اليونيسف ) يوكي موكو.

وتناول البحث دعم طلب لبنان للانضمام إلى التحالف العالمي للقاحات “غافي”، ما يتيح الحصول على اللقاحات، ولا سيما اللقاح ضد وباء كورونا لدى اعتماده بسعر أقل من سعر السوق بنسبة تقارب أربعين في المئة، الأمر الذي يحقق وفرا كبيرا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ولفتت موكو إلى أن “البحث تناول التنسيق في شأن اللقاح ضد وباء كورونا، عندما يصبح اللقاح متاحا”، ورأت ان “العمل يتركز أيضا في هذه المرحلة على تفعيل البرنامج الوطني للتحصين الذي يشمل الأطفال اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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