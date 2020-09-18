الطقس في لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل وعلى الجبال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة:

طقس صيفي حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث يتأثر بكتل هوائية معتدلة الحرارة.

المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل : من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة مع رطوبة مرتفعة نسبية على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وتبقى دون تعديل في الداخل، كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا خلال الليل على المرتفعات ويتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة فوق المرتفعات الشمالية ليلا.

الإثنين: غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تعود الى معدلاتها الطبيعية كما يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات ويتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجبلية.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة، في الداخل من 17 الى 39 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 % و85 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية