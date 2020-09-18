القناة 7 العبرية: اشتباه بمحاولة دهس قرب مستوطنة “يافيت” وقوات من الجيش والشرطة تتوجه إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 13:58
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كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز: الرئيس ترامب لن يحضر شخصيا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل
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الصين تعلن أنها باشرت مناورات عسكرية قرب تايوان ردا على زيارة وزير أميركي للجزيرة التي تعتبرها بكين إقليما صينيا
بومبيو يحث دولتي سورينام وغويانا على اختيار شركات اميركية وليس صينية
الشرطة الفدرالية الأميركية: قلقون من احتمال وقوع مواجهات عنيفة بين مجموعات متطرفة في البلاد مع اقتراب الإنتخابات
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الصينية: الصين تعارض بشدة زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي كيث كراشإلى إلى تايوان
منظمة الصحة العالمية تحذر من معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
الأمين العام للأمم المتحدة: تفشي جائحة كورونا بات يخرج عن نطاق السيطرة وهذه الأزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا
غوتيريش: الوباء يشكل التهديد رقم واحد للأمن العالمي والكثيرون يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول إنها أرسلت خبراء إلى ألمانيا لأخذ عينات من المعارض الروسي أليكسي نافالني
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان تعرض نافالني للتسميم بمادة نوفيتشوك ستعرف قريبا
تراجع سوق السيارات في أوروبا بمعدل 18.9 بالمئة خلال آب/أغسطس بسبب وباء كورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 634 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
القناة 7 العبرية: اشتباه بمحاولة دهس قرب مستوطنة “يافيت” وقوات من الجيش والشرطة تتوجه إلى المكان
منذ 1 ساعة
18 September، 2020
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