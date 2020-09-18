القناة 7 العبرية: اشتباه بمحاولة دهس قرب مستوطنة “يافيت” وقوات من الجيش والشرطة تتوجه إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 13:58

القناة 7 العبرية: اشتباه بمحاولة دهس قرب مستوطنة “يافيت” وقوات من الجيش والشرطة تتوجه إلى المكان

منذ 1 ساعة 18 September، 2020
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