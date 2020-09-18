النائب سليم عون: فشل المبادرة سيضر بفرنسا وتمديد المهلة ينبئ بوجود بوادر إيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 12:28

النائب سليم عون: فشل المبادرة سيضر بفرنسا وتمديد المهلة ينبئ بوجود بوادر إيجابية

منذ 45 mins 18 September، 2020
النائب سليم عون
لبنان

شدد النائب سليم عون في حديث إذاعي، على أن “معظم الأفرقاء يسعون لإنجاح المبادرة الفرنسية، لأن بدائلها معدومة”، معتبرا أن “تصرفات البعض تزيد الأمور تعقيدا من خلال استمرار شد الحبال لتحصيل المكاسب”.
وقال عون إن: “الفرصة الحالية هي الأفضل، والبديل هو الانهيار الأكبر”، مؤكدا أن “فشل المبادرة، سيضر بفرنسا أيضا وتمديد المهلة مرتين ينبئ بوجود بوادر إيجابية”.
ورأى عون أن “هناك من يسعى في الخارج والداخل إلى عرقلة الحل”، مشيرا الى أن “العقوبات الأميركية عقدت الأمور خارجيا، في ما رؤساء الحكومة السابقون يرفعون سقف مطالبهم داخليا، ويستهدفون التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية”.
وحذر عون من أن “هناك فريقا واحدا يختار ويقرر عن الجميع ويصفي حساباته السياسية بواسطة الرئيس المكلف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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