النائب هاشم تابع موضوع تفشي كورونا في منطقة العمروسية

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم عبر صفحته على “فيسبوك” أنه “تابع قضية تفشي كورونا في منطقة العمروسية وبعض مناطق وجود أبناء منطقة العرقوب، وأجرى اتصالات بوازرة الصحة ولجنة كورونا المركزية وطبابة قضاء عالية، وكذلك مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي للبحث في كيفية الاسراع باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية لوضع حد تفشي الوباء بعد ارتفاع عدد المصابين خلال الايام الماضية، وغياب الاهتمام المطلوب من الجهات المعنية للمحجورين ورفع مستوى التوعية في مثل هذه الظروف.

وأوضح انه “تم الاتفاق مع من تواصلنا معهم بضرورة اتخاذ خطوات سريعة ورفع مستوى الاجراءات والمتطلبات وعدم الاستهتار بخطورة الاهمال ونتائجه السلبية، الا اذا كان التعاطي واولوياته مختصة بحدود جغرافية وفق أهواء معينة، وهذا لا يجوز خصوصا مع غياب نهائي لبلدية الشويفات وتقاعسها عن القيام بدورها تجاه مواطنين لبنانيين في نطاقها البلدي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام