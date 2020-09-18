لافروف: دول من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية تعرب عن اهتمامها بإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك-V” على أراضيها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 12:26
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وفاة لاعب كرة القدم اللبناني محمد عطوي الذي كان قد أُصيب برصاصة مجهولة المصدر برأسه الشهر الماضي في الكولا
نادي العهد الرياضي تقدم من أهل الشهيد محمد عطوي وعائلته وأسرة كرة القدم اللبنانية بأحر التعازي بفقدانه
وزيرة الشباب والرياضة فارتين اوهانيان: فجعنا برحيل نجم كرة القدم محمد عطوي وخسرنا بوفاته شابا نموذجا للرياضي الراقي
الرئيس المكلف مصطفى أديب: ليس لدينا ترف الوقت وأعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة مهمات
أديب: عرضت مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترضنا بتشكيل الحكومة واتفقت معه على اعطاء المزيد من الوقت للمشاورات
مصادر بعبدا: عون طلب من أديب الاستمرار في الاتصالات لمعالجة الملف الحكومي لان الظروف تستوجب عملا انقاذيا سريعا
مصادر بعبدا: الرئيس عون أكد تمسكه بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية
رئيس الحكومة حسان دياب يوقع مرسوم اعفاء رئيس اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم من مهامه
تواصل التظاهرات في البحرين لليوم الخامس تنديدا بتوقيع كل من البحرين والامارات على اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال
تظاهرة شعبية في قرية سار البحرينية غربي المنامة احتجاجاً على التطبيع مع العدو الصهيوني
كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز: الرئيس ترامب لن يحضر شخصيا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل
الصحة اللبنانية: تسجيل 685 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الوزير حسن: تعديلات ستضاف الى القرارات المتخذة في لجنة كورونا من بينها رفع عدد الفحوصات العشوائية
الوزير حسن جدد الدعوة الى ارتداء الكمامات التي توفر مناعة للمجتمع والافراد خاصة مع اقتراب الموجة الثانية للفيروس
الصين تعلن أنها باشرت مناورات عسكرية قرب تايوان ردا على زيارة وزير أميركي للجزيرة التي تعتبرها بكين إقليما صينيا
العميد يحيى سريع: طائرة "صماد 3" قصفت هدفا عسكريا مهما وكانت الاصابة دقيقة ومباشرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الصينية: الصين تعارض بشدة زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي كيث كراشإلى إلى تايوان
منظمة الصحة العالمية تحذر من معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
الأمين العام للأمم المتحدة: تفشي جائحة كورونا بات يخرج عن نطاق السيطرة وهذه الأزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا
غوتيريش: الوباء يشكل التهديد رقم واحد للأمن العالمي والكثيرون يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول إنها أرسلت خبراء إلى ألمانيا لأخذ عينات من المعارض الروسي أليكسي نافالني
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان تعرض نافالني للتسميم بمادة نوفيتشوك ستعرف قريبا
تراجع سوق السيارات في أوروبا بمعدل 18.9 بالمئة خلال آب/أغسطس بسبب وباء كورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 634 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
لافروف: دول من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية تعرب عن اهتمامها بإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك-V” على أراضيها (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
18 September، 2020
كورونا
لافروف
لقاح كورونا
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