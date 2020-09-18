لافروف: دول من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية تعرب عن اهتمامها بإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك-V” على أراضيها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 12:26

لافروف: دول من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية تعرب عن اهتمامها بإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك-V” على أراضيها (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 18 September، 2020
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