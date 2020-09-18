وزير الصحة اللبناني للمنار:الخطة الصحية والتربوية للعام الدراسي المقبل أخذت كل المعايير الصحية بعين الإعتبار

اكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن في حديث للمنار أننا “ننظر لموضوع العام الدراسي من منطلق مسؤول ومن منطلق اننا آباء”،واشار الى ان”اي قرار بهذا الخصوص يتخذ بالنظر الى تاثيره سلبا او ايجابا”،وأشار إلى ان”الخطة الصحية والتربوية للعام الدراسي المقبل اخذت كل المعايير الصحية بعين الاعتبار”.

ولفت إلى ان الجامعة اللبنانية اثبتت فعلا أن الإجراءات يمكن أن تقي من الإصابة بـ”كورونا”.

الوزير حسن اكد ان”على الجميع التعاون لاستقبال المساجين في المستشفيات الحكومية، والجهات المعنية تعمل لصحة السجين المصاب”.

واكد ان الوزارة تذلل العقبات التي تحول دون تلقي أي مريض لعلاجه مهما كان وضعه.

المصدر: موقع المنار