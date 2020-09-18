القناة 12 العبرية: تقرر فرض الطوق الأمني على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 10:56

القناة 12 العبرية: تقرر فرض الطوق الأمني على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية (قناة الأقصى)

منذ 16 mins 18 September، 2020
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