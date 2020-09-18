جنوب افريقيا: ادعاء واشنطن حول نية ايران اغتيال السفيرة الاميركية في بريتوريا غريب للغاية

وصفت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية نالدي باندور ادعاء واشنطن أن ايران كانت تعتزم اغتيال السفيرة الاميركية في بريتوريا بأنه “غريب للغاية”. وفي مقابلة خاصة مع موقع SABC الاخباري، قالت باندور حول مزاعم مجلة “بوليتيكو” ضد ايران، إن “جنوب افريقيا ترى أن الدبلوماسيين في بلدنا آمنون ولو كانت هنالك حاجة الى اجراءات اضافية فسيتم اتخاذها.”

وأضافت ان “اصدار هذا البيان (ادعاء اميركا) غريب للغاية وبالطبع فإن اصدقاءنا في ايران استغربوا من ذلك ايضا بقدر ما استغربنا نحن”. وتابعت الوزيرة الجنوب افريقية “باعتقادي إن الادعاء يثير الاستغراب لأنه لماذا تبادر ايران كدولة صديقة طيبة جدا لجنوب افريقيا لارتكاب مثل هذا العمل الرهيب في دولة صديقة طيبة لها. يمكنني فقط أن اصف ذلك (الادعاء) بالغريب وان ادع الامر يتوقف هنا”.

المصدر: ارنا