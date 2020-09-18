عقار روسي يظهر فعالية 100 % في علاج كورونا

قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية “بروموميد”، بيتر بيلي، أن العقار المخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد “أريبليفير” والذي سيكون متوفرا في الصيدليات الروسية اعتبارا من يوم الاثنين القادم، أظهر فعالية في العلاج تقترب من نسبة 100 بالمئة.

وقال بيلي، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس: “تقترب فعالية العلاج من (كوفيد-19) باستخدام أريبليفير من نسبة 100 بالمئة”.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الأدوية “بروموميد” قد أعلن في وقت سابق، أن عقار أريبليفير سيكون متاحا في الصيدليات الروسية اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.

وحصل عقار أريبليفير لعلاج فيروس كورونا المستجد، على أساس العقار فافيبيرافير من شركة الأدوية بروموميد، على موافقة من وزارة الصحة الروسية، وتم استخدام الدواء فقط في المستشفيات.

المصدر: سبوتنيك