خلية الكورونا في برقايل: تراجع عدد المصابين إلى 11 و3 إصابات مخالطة

أعلنت خلية الكورونا في برقايل في بيان، أن “عدد المصابين أصبح 11 حالة وهم في تناقص يومي، بعد نجاح الحجر وإجراء الفحوصات اللازمة، بالاضافة الى ثلاث إصابات جديدة من المخالطين وتلك الحالات لم تسجل رسميا في محافظة عكار”. وتمنت على المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض المبادرة الى الاتصال بالارقام: الاعلامي موسى موسى 03698979، الشيخ عياش احمد 70870742، وممثل البلدية الاستاذ خالد موسى 03322387.

وأملت من أهالي برقايل والجوار “الاستمرار بالتقيد الدائم بمبادئ الوقاية (كمامة، غسل يدين، احترام مسافة مترين تباعد)، ومن المحجورين عموماً الالتزام بمدة الأربعة عشر يوما من الحجر حتى وإن جاءت النتائج سلبية”، كما دعت أصحاب المؤسسات والمصالح في برقايل الى تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة.

المصدر: الوكالة الوطنية