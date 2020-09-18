الطرق المقطوعة ضمن نطاق البقاع: شتوره قرب مركز الجمارك وقرب ساحة شتوره مع إبقاء مسرب سالك بكل اتجاه (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 09:24

الطرق المقطوعة ضمن نطاق البقاع: شتوره قرب مركز الجمارك وقرب ساحة شتوره مع إبقاء مسرب سالك بكل اتجاه (التحكم المروري)

منذ 24 mins 18 September، 2020
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