علماء ألمان يطورون خوارزمية تجعل السيارات ذاتية القيادة ”مضادة للحوادث“

طور فريق من العلماء الألمان خوارزمية تجعل السيارات ذاتية القيادة “مضادة للحوادث” طالما أن السائقين البشر الآخرين يلتزمون بالقواعد المرورية السليمة.

ومن أجل الوصول الى هذه الخوارزمية طور العلماء من الجامعة التقنية في ميونيخ البيانات التي تم جمعها من مركبات تتحرك في العالم الحقيقي ولكن تم اختبارها عبر برامج محاكاة على الكمبيوتر.

وترتكز الخوارزمية المبتكرة على فرضية أن سائقي السيارات الأخرى يلتزمون بقواعد الطريق الآمنة، مع الأخذ في الاعتبار بعض الحالات غير المتوقعة، مثل ظهور راكبي دراجات بشكل مفاجئ على الطرقات.

وأشار الباحثون إلى حقيقة أنه لن يمكن اعتماد المركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع ما لم يكن هناك ثقة تامة في أنها تتولى القيادة بأمان أكثر من السائقين البشر.

لذا، فإن النجاح في تعليم المركبات ذاتية القيادة كيفية الاستجابة بشكل مناسب عند مصادفة مواقف فريدة بنفس القدرة التي يتمتع بها الإنسان ستمثل نقطة تحول حاسم لانتشارها في كافة شوارع العالم الحقيقي.

ويقول فريق العلماء: “تعمل تقنيتنا كطبقة أمان لأطر تخطيط الحركة والسير والاستجابة أثناء تسيير المركبات ذاتية القيادة. وأضاف الباحثون: “تتجلى فوائد تقنية في أنها تحاكي سيناريوهات حرجة تم رصدها وتسجيلها من واقع حركة مرور حقيقية”.

وأوضح الباحثون أن نتائج التجارب للخوارزمية المبتكرة تشير إلى “أسلوب التحقق عبر الإنترنت يمكن أن يقلل بشكل كبير من عدد حوادث المرور، بخاصة أن السيارات ذاتية القيادة لا تعاني من سلبيات مثل فقدان التركيز أو التعب أو النوم أثناء القيادة مثل السائق البشري”.

ولكن يتميز البشر بأفضلية في الاستجابة بسرعة وبشكل مناسب للعديد من المواقف الفريدة التي ربما لم تتم برمجة السيارة ذاتية القيادة للتعرف عليها.

ويقول الباحثون: إن “المنعطفات اليسرى عند التقاطعات هي من بين أكثر المناورات خطورة، لأن المركبة ذاتية القيادة يجب أن تأخذ في الاعتبار حق الطريق للمركبات القادمة وأن تستسلم لراكبي الدراجات المحتملين في حاراتهم المخصصة”.

واعترفوا بأن السيارات ذاتية القيادة تورطت في بعض الحوادث ولكنها لا ترجع إلى عيوب في التكنولوجيا، وإنما بسبب أخطاء من السائقين البشر الآخرين، مثل التعرض لصدمات متعمدة من الخلف من سيارة أخرى.

يتمثل الجانب السلبي الملحوظ في الخوارزمية في أن مستخدمي الطريق – السائقون والمشاة على حد سواء – قدلا يتصرفون بمسؤولية على الطرق.

المصدر: bc arabic