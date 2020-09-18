خبيرة اقتصادية: تعافي الاقتصاد العالمي قد يستغرق 5 أعوام

كشفت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، كارمن راينهارت، أن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا قد يستغرق خمسة أعوام.

ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات راينهارت التي قالت فيها: “سيكون هناك على الأرجح تعافيا سريعا نظرا لرفع جميع القيود المرتبطة بإجراءات العزل العام، لكن التعافي الكامل سيستغرق ما يصل إلى خمسة أعوام”.

وأضافت راينهارت، قائلة إن “الركود الناتج عن وباء فيروس كورونا سيدوم لفترة أطول في بلدان عن غيرها، وسيسفر عن خلل في المساواة نظرا لأن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية”.

وتابعت، قائلة: “إنه لأول مرة في غضون عشرين عاما، ستزيد معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة”.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، قد أعلنت في وقت مضى، إنه من السابق لأوانه الإعلان عن توقعات دقيقة للنمو الاقتصادي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك