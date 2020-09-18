أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 18-09-2020

الأخبار

استنفار فرنسي لإنقاذ المبادرة: تأجيل اعتذار أديب

هل تسمح أميركا بتشكيل الحكومة؟

تعيينات طائفية في AUB

ما بعد التطبيع المجّاني: نحو تسعير الحرب

النهار

اعتذار معلق وعاصفة تضليل و”الثنائي” معزول

اللواء

الإليزيه يجّمد إعتذار أديب.. «ومهلة اللاءات» غير مفتوحة!

حزب الله يواجه العقوبات: لا تخلي عن المالية ولا أحد يسمي وزراء الشيعة

الجمهورية

عقدة المالية.. رهينة التنازلات

التأليف بين التريث والاعتذار.. ونصيحة فرنسـية بمفاوضة الثنائي

الديار

يوم طويل من «المناورات» تضع لبنان في «المجهول»: لا تأليف ولا اعتذار

عقوبات «وفيتوات» اميركية تدخل «المبادرة» الفرنسية في «موت سريري»

تطمينات ايرانية والرياض «تتنصّل»… مفاوضات صعبة بين ماكرون وترامب

البناء

ماكرون أجرى اتصالات بالرياض وواشنطن وبيت الوسط لفصل «المداورة» عن «المبادرة»

أديب مدّد المشاورات للوصول لتفاهم حول وزارة المال مع الثنائيّ بمسعى فرنسيّ

العقدة بتمسّك الحريريّ بتسمية صاحب التوقيع الثالث… والحل الوسط قيد البحث

المصدر: صحف