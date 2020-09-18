صحة بيت لحم: الحالة الوبائية نحو الهاوية

أكد مدير صحة بيت لحم بفلسطين، شادي اللحام، أن المواطنين يرفضون الإغلاق ويرفضون في الوقت ذاته الإلتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة، وهو ما يزيد من صعوبة التعامل مع الوضع الحالي.

وقال مدير صحة بيت لحم في تصريح صحفي، الخميس، إن “الحالة الوبائية أكثر صعوبة، وهي تتجه نحو الهاوية”، حسب تعبيره.

وأوضح، أنه “مع اقتراب فصل الخريف ستزداد الأعراض مع بدء الانفلونزا الموسمية، واستمرار انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعني أن الفترة القادمة ستشهد تسجيل أعداد مضاعفة من الاصابات والوفيات، وهو ما حذرت منه وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “تم تسجيل 15 حالة وفاة في بيت لحم خلال 10 أيام، مع وجود ما يزيد عن 776 حالة نشطة، كما تم تسجيل 67 إصابة جديدة اليوم الخميس، وهذه الاصابات الجديدة مخالطة لحوالي 800 مواطن”.

وناشد شادي اللحام المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، ووقف حفلات الأعراس والتجمعات لما تشكله من خطورة كبيرة على الوضع الصحي للمواطنين.

المصدر: معا