ترامب: اليساريون المتطرفون يحاولون تقسيمنا على أساس عرقي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وصفهم بـ “اليساريين المتطرفين” بمحاولة تقسيم البلاد والمجتمع الأمريكي على أساس عرقي، داعيا لمنع حدوث ذلك.

وقال ترامب في كلمة له بمناسبة ذكرى إقرار الدستور الأمريكي، الخميس، إن “اليساريين يحاولون تقسيمنا على أساس عرقي… وفرض نظام تمييز جديد. وعلينا ألا نسمح بحدوث ذلك”.

واتهم ترامب “الحركات المتطرفة” بأنها تحاول تدمير “التراث الأمريكي”، مشيرا إلى إسقاط التماثيل للشخصيات التاريخية الأمريكية أثناء أعمال الشغب. واتهمهم أيضا بـ “تزوير التاريخ”، مشيرا إلى أنه سيوقع قريبا أمرا تنفيذيا حول “التعليم الوطني” في المدارس.

يذكر أن العديد من المدن الأمريكية شهدت احتجاجات وأعمال شغب في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا في مايو الماضي وحوادث مماثلة في عدة مدن أخرى.

وتحت شعار “حياة السود مهمة” قام المحتجون بتدمير أو تخريب بعض التماثيل للشخصيات التاريخية الأمريكية التي اعتبروها على صلة بالعبودية والعنصرية في البلاد.

المصدر: وكالات