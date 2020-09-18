البنتاغون: يمكن اعتبار شن هجوم سيبراني واسع استخداما لأسلحة دمار شامل

اعتبر نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، أنه يمكن مساواة شن هجمات سيبرانية واسعة النطاق، مع استخدام أسلحة الدمار الشامل.

وقال هايتن، خلال مشاركته في مؤتمر افتراضي لمركز دراسات أسلحة الدمار الشامل لجامعة الدفاع الوطني، الخميس: “يمكن تصنيف هجوم سيبراني (محتمل)، يؤثر كثيرا على بلادنا أو يؤدي إلى انعكاسات ملموسة بالنسبة إلى العالم كاستخدام لأسلحة دمار شامل”.

وأضاف المسؤول العسكري: “يمكن النظر في هجوم كارثي منفذ من الفضاء الإلكتروني باعتباره أسلحة دمار شامل. وعلينا الكشف عن سبل الدفاع عن ذلك”.

المصدر: وكالات