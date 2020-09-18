توقعات بسعر خيالي… مزاد على هيكل عظمي لديناصور في نيويوروك

أعلنت دار كريستيز للمزادات، أن هيكلا عظميا لديناصور “تي ريكس”، سيعرض في مزاد في نيويورك.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، يقام المزاد يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت دار المزادات أن الهيكل العظمي الذي اكتشفه، ستان ساكريسون، عام 1987، يحقق توقعات بتحقيق سعر بيع قياسي لن يقل عن 8 ملايين دولار.

وقال جيمس هايسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار كريستيز، إن هذا البيع يعد “فرصة واحدة في كل جيل”.

وسيتم عرض الهيكل للبيع بالمزاد إلى جانب روائع الفن الحديث والمعاصر، بما في ذلك أعمال جاكسون بولوك وجان ميشيل باسكيات.

المصدر: سبوتنيك