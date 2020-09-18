الأطباء يحذرون من تناول الخوخ لهذه الفئة من الأشخاص – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2020 - 03:16

الأطباء يحذرون من تناول الخوخ لهذه الفئة من الأشخاص

منذ 17 mins 18 September، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يعتبر الخوخ من الثمار التي تحمل الكثير من الخصائص المفيدة للجسم، ولكن في بعض الحالات يمنع على بعض الأشخاص تناولها.
ووفقا للأطباء، فإنه يجب على الشخص الامتناع عن تناول الخوخ في حال كان مصابا بمرض السكري أو يحتاج إلى خفض نسبة السكر في الدم.
وأضاف الأطباء، أنه في حال أراد الشخص إزالة الوزن الزائد أو في حال قيام الأم بالإرضاع ولم يبلغ الطفل 6 أشهر، يجب ألا يتناول الخوخ.
وأيضا في حال كان الشخص يعاني من النقرس والروماتيزم أو زيادة في حموضة المعدة.
ونصح الأطباء بعدم الإكثار من تناول الخوخ من قبل الأطفال، حيث سيسبب لهم الإسهال والانتفاخ، وفق موقع “غولوس”.
وأشار الأطباء إلى أنه يجب استشارة الطبيب قبل تناول الخوخ في حال إصابة الشخص بأمراض الكلى والمرارة والمثانة لتجنب نوبات الألم الحادة بسبب التأثير البولي لهذه الفاكهة.
ووفقا للأطباء فإنه يمنع منعا باتا تناول الخوخ مع لبه.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة