الرئيس الصومالي يعين رئيسا جديدا للوزراء

عين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء بعد حجب الثقة عن الحكومة السابقة في 25 يوليو الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، يوم الخميس، بأن التعيين جرى بعد “مشاورات حثيثة”.

وكلف الرئيس فرماجو محمد حسين روبلي بتشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن “لتقود البلاد إلى الانتخابات وتبذل جهودا ملموسة لتعزيز المنجزات الأمنية وإعادة بناء القوات المسلحة وتطوير البنية التحتية”، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب والفساد.

وكان البرلمان الصومالي قد حجب الثقة عن حكومة حسن علي خيري في يوليو الماضي بـ 170 صوتا من أصل 178، معتبرا أنه فشل بقيادة الصومال إلى انتخابات جديدة.

ووافق الرئيس فرماجو على إقالة خيري الذي كان يترأس الحكومة منذ فبراير 2017.

المصدر: وكالات