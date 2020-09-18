الحكومة الإيرانية: لا يهمنا من يفوز في الانتخابات الأمريكية

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده غير مهتمة بسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها وهوية الشخص الذي سيحكم البيت الأبيض.

وأشار ربيعي، خلال اجتماع بمنتخبي الأحزاب والناشطين السياسيين بمحافظة أصفهان وسط إيران، إلى أن بلاده تواجه “ضغوطا وحربا اقتصادية شعواء من قبل الأعداء”.

وأضاف ربيعي: “نواجه عدوا غادرا يمارس الظلم مع العالم كله ولكنه يركز أكثر على إيران، ويمارس الضغط على الشعب بذريعة الضغط على الحكومة”.

وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ضرورة “إجراء انتخابات رئاسية قوية في العام القادم”، معتبرا أنه “كلما كانت الديمقراطية ضعيفة ازدادت الضغوط الخارجية، وبالعكس كلما كانت المشاركة أكبر فستقل الضغوط الخارجية”.

وأردف: “ليس مهما من ترشحه الانتخابات الأمريكية ليصل إلى البيت الورقي (البيت الأبيض)، فبالديمقراطية القوية يمكن الصمود أمام العدو”.

المصدر: فارس