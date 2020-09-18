البرازيل تسجل 36303 إصابات و829 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيلها 36303 إصابات و829 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع أمس الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 36303 ليصل العدد الإجمالي إلى 4455386 حالة.

وتمثل حصيلة اليوم انخفاضا طفيفا لمؤشر الإصابات الجديدة حيث سبق أن سجلت البرازيل يوم 15 سبتمبر 36653 حالة، وفي 16 سبتمبر 36820.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 829 وفاة جديد جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 134106 حالات.

ويشير هذا العدد أيضا إلى تراجع لمؤشر الوفيات اليومية جراء الفيروس حيث بلغت الحصيلة يوم 15 سبتمبر 1113 حالة، وفي 16 سبتمبر 987.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالة رويترز