استهداف رتل عسكري للتحالف الدولي في بابل العراقية

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، بتعرض رتل ينقل معدات عسكرية لقوات من التحالف الدولي منسحبة من العراق، لهجوم بواسطة عبوة ناسفة في محافظة بابل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن “رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض مساء اليوم الخميس إلى انفجار عبوة ناسفة، على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل”.

وأضاف البيان أن الانفجار لم يسفر عن وقوع “خسائر بشرية أو مادية، وقد واصل الرتل حركته نحو وجهته التي يقصدها”.

المصدر: خلية الإعلام الأمني