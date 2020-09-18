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September 18 2020 - 01:40

نجل ترامب يعلن استعداده للاستجواب في نيويورك بعد الانتخابات الرئاسية

منذ 23 mins 18 September، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

ذكر محامون يمثلون إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن موكلهم مستعد للخضوع للاستجواب ضمن تحقيق لمكتب المدعي العام في نيويورك مع والده لكن بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال المحامون، في وثيقة قدموها للمحكمة اليوم الخميس، إن إريك ترامب أوضح أنه سيلتزم بمذكرة الاستدعاء من المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، واقترح 4 تواريخ مناسبة للاستجواب بعد انتخابات 3 نوفمبر المقبل.

وأضاف المحامون أن الاقتراح يوضح الانشغال التام لترامب الابن حتى الانتخابات و”أهمية تجنب أي مظهر قد يسيس عملية التحقيق”.

وسبق أن أعلنت جيمس، يوم 24 أغسطس، أنها تحقق فيما إذا كان التلاعب قد شاب تعاملات ترامب الأب وشركته فيما يتعلق بتقييم الأصول من أجل الحصول على قروض وعلى مزايا اقتصادية وضريبية.

ويشغل إريك ترامب منصب نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة ترامب.

المصدر: وكالة رويترز

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