مراسل المنار: انتشال جثة الشاب محمد الحصني من سكان طرابلس عند شاطئ السعديات جنوب بيروت بعدما حاول المغادرة قبل أيام عبر البحر الى قبرص مع عدد من الشبان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2020 - 00:04

مراسل المنار: انتشال جثة الشاب محمد الحصني من سكان طرابلس عند شاطئ السعديات جنوب بيروت بعدما حاول المغادرة قبل أيام عبر البحر الى قبرص مع عدد من الشبان

منذ 1 ساعة 17 September، 2020
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