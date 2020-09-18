التقرير اليومي لمستشفى الحريري: حالة وفاة واحدة و20 مشتبها في إصابتهم

أفاد التقرير اليوم الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بأن عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 الماضية هو 657 فحصا، وأن عدد المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 79.

وأضاف التقرير أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية 20، وأن عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 الماضية 3.

وتابع التقرير أن مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 420 حالة شفاء، وأن عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها 2، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى 25، وحالات الوفاة واحدة.

المصدر: الوكالة الوطنية