وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 685 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2020 - 20:44

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 685 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 17 September، 2020
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