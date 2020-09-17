وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 685 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2020 - 20:44
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الرئيس المكلف مصطفى أديب: ليس لدينا ترف الوقت وأعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة مهمات
أديب: عرضت مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترضنا بتشكيل الحكومة واتفقت معه على اعطاء المزيد من الوقت للمشاورات
مصادر بعبدا: عون طلب من أديب الاستمرار في الاتصالات لمعالجة الملف الحكومي لان الظروف تستوجب عملا انقاذيا سريعا
مصادر بعبدا: الرئيس عون أكد تمسكه بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية
مصادر المنار بعد لقاء الخليلين مع أديب: الامور بحاجة إلى مزيد من التشاور ولا جديد على مستوى معالجة العناوين الخلافية
مصادر متابعة للمنار: لا اتفاق على تشكيل الحكومة ولا اعتذار من الرئيس المكلف
كتلة الوفاء للمقاومة: نشدد على اهمية المبادرة الفرنسية والإدارة الاميركية مسؤولة عن عرقلة جهود تشكيل الحكومة
كتلة الوفاء للمقاومة: نهيب بالمسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون هذه الجهود ان تكون أولويتهم مصلحة لبنان
كتلة الوفاء للمقاومة: نرفض بشكل قاطع ان يسمي احد عنا الوزراء الذين ينبغي ان يمثلونا وكذلك الحظر على تسلم المالية
رئيس الحكومة حسان دياب يوقع مرسوم اعفاء رئيس اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم من مهامه
منظمة الصحة العالمية تحذر من معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
الأمين العام للأمم المتحدة: تفشي جائحة كورونا بات يخرج عن نطاق السيطرة وهذه الأزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا
غوتيريش: الوباء يشكل التهديد رقم واحد للأمن العالمي والكثيرون يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة
الصحة اللبنانية: تسجيل 685 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول إنها أرسلت خبراء إلى ألمانيا لأخذ عينات من المعارض الروسي أليكسي نافالني
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان تعرض نافالني للتسميم بمادة نوفيتشوك ستعرف قريبا
تراجع سوق السيارات في أوروبا بمعدل 18.9 بالمئة خلال آب/أغسطس بسبب وباء كورونا
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي السعودي بطائرة "صماد 3"
العميد يحيى سريع: طائرة "صماد 3" قصفت هدفا عسكريا مهما وكانت الاصابة دقيقة ومباشرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الخارجية الصينية: الصين تعارض بشدة زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي كيث كراشإلى إلى تايوان
منظمة الصحة العالمية تحذر من معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
الأمين العام للأمم المتحدة: تفشي جائحة كورونا بات يخرج عن نطاق السيطرة وهذه الأزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا
غوتيريش: الوباء يشكل التهديد رقم واحد للأمن العالمي والكثيرون يعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول إنها أرسلت خبراء إلى ألمانيا لأخذ عينات من المعارض الروسي أليكسي نافالني
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان تعرض نافالني للتسميم بمادة نوفيتشوك ستعرف قريبا
تراجع سوق السيارات في أوروبا بمعدل 18.9 بالمئة خلال آب/أغسطس بسبب وباء كورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 634 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 685 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
17 September، 2020
عاجل
كورونا في لبنان
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