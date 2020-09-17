“مجلس علماء فلسطين”: التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة بحق الاسلام والعروبة ودماء الشهداء

طالب “مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج” في بيان له بالذكرى الـ38 لـ”مجزرة صبرا وشاتيلا” بمحاسبة ومحاكمة كل المجرمين العملاء الذين شاركوا وذبحوا وقتلوا آلاف الأبرياء العزل من الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم من الشباب والرجال والشيوخ الكبار والنساء والأطفال”، وشدد على “ضرورة محاسبة هؤلاء المجرمين الذين يشكلون خطرا على الإنسانية”.

وطالب المجلس “جميع القوى الفلسطينية بتوحيد صفها وجهودها وطاقاتها لإعلان الإنتفاضة الثالثة والمقاومة المسلحة في الضفة الغربية للحفاظ على الحقوق والمقدسات في العودة والتحرير وردعا للمطبعين وإفشالا لصفقة القرن الخبيثة”، وأكد أن “التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة بحق الاسلام والعروبة ودماء الشهداء وكرامة الأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام