الجيش اللبناني: إزالة رافعات كبيرة كانت قد سقطت جراء انفجار مرفأ بيروت

تمكنت قوى الجيش اللبناني من إزالة رافعات كبيرة كانت قد سقطت جراء انفجار مرفأ بيروت.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس “تمكنت وحدات من فوج الأشغال المستقل، بالتعاون مع مجموعة من فوج الهندسة وعناصر الدفاع المدني، من تفكيك رافعات حديدية ضخمة وإزالتها”، وتابعت “كانت هذه الرافعات قد سقطت جراء انفجار المرفأ على السفينة Raouf H المحملة بخمسة آلاف طن من القمح، والراسية على الرصيف رقم 8 قرب مكان الانفجار”.

واضاف البيان “جاءت إزالة الرافعات الحديدية نظرا للخطر الناتج عن بقائها في مكانها واحتمال تحلل القمح بسبب العوامل الطبيعية، ما قد يؤدي إلى انبعاث غازات سامة وخطرة. ويتم التنسيق مع المعنيين لمعالجة حمولة السفينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام