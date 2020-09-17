الجيش اللبناني: إزالة رافعات كبيرة كانت قد سقطت جراء انفجار مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2020 - 20:44

الجيش اللبناني: إزالة رافعات كبيرة كانت قد سقطت جراء انفجار مرفأ بيروت

منذ 2 ساعة 17 September، 2020
شعار الجيش اللبناني
لبنان

تمكنت قوى الجيش اللبناني من إزالة رافعات كبيرة كانت قد سقطت جراء انفجار مرفأ بيروت.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس “تمكنت وحدات من فوج الأشغال المستقل، بالتعاون مع مجموعة من فوج الهندسة وعناصر الدفاع المدني، من تفكيك رافعات حديدية ضخمة وإزالتها”، وتابعت “كانت هذه الرافعات قد سقطت جراء انفجار المرفأ على السفينة Raouf H المحملة بخمسة آلاف طن من القمح، والراسية على الرصيف رقم 8 قرب مكان الانفجار”.

واضاف البيان “جاءت إزالة الرافعات الحديدية نظرا للخطر الناتج عن بقائها في مكانها واحتمال تحلل القمح بسبب العوامل الطبيعية، ما قد يؤدي إلى انبعاث غازات سامة وخطرة. ويتم التنسيق مع المعنيين لمعالجة حمولة السفينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة