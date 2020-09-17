“الجهاد”: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية عن حياة الاسرى

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر حبيب “الاحتلال الإسرائيلي من تدهور الحالة الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام الأسير ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات”.

وأكد حبيب الخميس أن “حياة الأسيرين الأخرس وشعيبات وكافة الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال خط أحمر يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تداعيات تدهور حالتهم الصحية”.

وقال حبيب “إذا حصل للأسيرين الأخرس وشعيبات مكروه فإن الجهاد الإسلامي ستؤلم الاحتلال الإسرائيلي”، مشددا على أن “الحركة في هذا المضمار إذا قالت فعلت”.

وطالب حبيب “المؤسسات الدولية لا سيما الصليب الأحمر بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة الأسرى لا سيما الاسيرين الأخرس وشعيبات من سجون الاحتلال الإسرائيلي وتحمل تداعيات أي مكروه يصيب الأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم