الرئيس عون تمنى على الرئيس المكلف ان يستمر بالإتصالات اللازمة في اسرع وقت ممكن لأن الظروف الراهنة تستوجب عملاً انقاذياً سريعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2020 - 19:00

الرئيس عون تمنى على الرئيس المكلف ان يستمر بالإتصالات اللازمة في اسرع وقت ممكن لأن الظروف الراهنة تستوجب عملاً انقاذياً سريعاً

منذ 57 mins 17 September، 2020
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