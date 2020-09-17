مصادر المنار بعد لقاء الخليلين مع أديب: الامور بحاجة الى مزيد من التشاور ولا جديد على مستوى معالجة العناوين الخلافية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2020 - 17:16

مصادر المنار بعد لقاء الخليلين مع أديب: الامور بحاجة الى مزيد من التشاور ولا جديد على مستوى معالجة العناوين الخلافية

منذ 7 mins 17 September، 2020
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