ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات طالبان في ولاية ننغرهار الأفغانية إلى 35 قتيلا

ارتفع عدد قتلى الهجمات التي شنتها حركة طالبان المتطرفة في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان إلى 35 قتيلا على الأقل، وفق ما أفادت به قناة تولو-نيوز الأفغانية. وقال الناطق باسم حاكم الإقليم عطا الله خوغياني، إنه نتيجة للهجمات التي وقعت في وقت متأخر من ليل الأربعاء ، قتل ما لا يقل عن 20 شخصا من عناصر أجهزة حماية القانون و15 مواطنا مدنيا في مناطق هيسارك وهوغياني وشيرزاد.

هذا وأبلغت مصادر وكالة “سبوتنيك” في وقت سابق عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة نتيجة للهجمات على ثلاثة مراكز للشرطة في ننغرهار. هذه التطورات جاءت في الوقت الذي بدأت فيه في قطر بوساطة إماراتية، مفاوضات مباشرة بين ممثلي حكومة أفغانستان وحركة طالبان، وهي المفاوضات الأولى منذ عدة عقود. وأصبحت عملية التفاوض ممكنة بعد استيفاء شروط الإفراج عن السجناء، التي حددت في معاهدة السلام التي تم إبرامها بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في نهاية شباط/فبراير الماضي.

المصدر: سبوتنيك