شويغو: روسيا تعزز قواتها في مناطق ذات أهمية خاصة شرقي البلاد لتحييد التهديدات الناشئة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الخميس، أن روسيا تعزز تشكيلات قواتها في مناطق ذات أهمية خاصة شرق البلاد. وقال شويغو خلال اجتماع لهيئة القيادة في وزارة الدفاع “لا يزال الوضع العسكري السياسي في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي متوتراً، وتم اتخاذ مجموعة من التدابير لتحييد التهديدات الناشئة في المنطقة العسكرية الشرقية، ويتم تعزيز تجمعات القوات باستمرار في المناطق ذات الأهمية الخاصة”.

وبدأ الاجتماع بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطط 2019-2025 في المنطقة العسكرية الشرقية وفي الأسطول الشمالي من حيث تنفيذ “مراسيم مايو” الرئاسية[ التي وقَّعها الرئيس بوتين عام 2012 ] وتعليماته عقب اجتماعات سوتشي ورسالته إلى الجمعية الفدرالية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، انطلاق المرحلة الأولى من المناورات الروسية البيلاروسية “الأخوة السلافية – 2020” في بيلاروس، مؤكدة أن المناورات غير موجهة ضد دول ثالثة وتركز على مكافحة الإرهاب. كما أعلن شويغو، في وقت سابق أن مناورات “قوقاز-2020” ستبدأ يوم 21 أيلول/سبتمبر الجاري وتستمر حتى الـ 26 منه ومن المقرر أن تشارك فيها فرق من تسع دول أجنبية، وسترسل تسع دول أخرى مراقبين عسكريين.

المصدر: سبوتنيك